Inter, il PSG non molla Skriniar: succederà domani! (Di martedì 26 luglio 2022) L’Inter di Simone Inzaghi procede la sua preparazione in vista della nuova stagione, una stagione anomala per date e rapporti di forza, con le dirette concorrenti che si sono rinforzate e non poco: il Milan detiene lo scettro di campione d’Italia, la Juventus è tornata forte sul mercato e nelle intenzioni, la Roma sta aggiungendo qualità e sostanza ad una rosa già di per sé valida. Soprattutto con i bianconeri, lo scontro non è rinviato al solo campo, ma anche sul mercato. Skriniar Inter PSGRiguardo il mercato, dopo aver visto definitamente tramontare l’ipotesi Bremer, i nerazzurri molto probabilmente dovranno fare i conti anche con l’affaire Skriniar. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello via Twitter e su Sportitalia, per domani sarebbe stato fissato un ulteriore incontro tra l’entourage del giocatore ... Leggi su rompipallone (Di martedì 26 luglio 2022) L’di Simone Inzaghi procede la sua preparazione in vista della nuova stagione, una stagione anomala per date e rapporti di forza, con le dirette concorrenti che si sono rinforzate e non poco: il Milan detiene lo scettro di campione d’Italia, la Juventus è tornata forte sul mercato e nelle intenzioni, la Roma sta aggiungendo qualità e sostanza ad una rosa già di per sé valida. Soprattutto con i bianconeri, lo scontro non è rinviato al solo campo, ma anche sul mercato.PSGRiguardo il mercato, dopo aver visto definitamente tramontare l’ipotesi Bremer, i nerazzurri molto probabilmente dovranno fare i conti anche con l’affaire. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello via Twitter e su Sportitalia, per domani sarebbe stato fissato un ulteriore incontro tra l’entourage del giocatore ...

MCriscitiello : Esclusiva #sportitalia Domani incontro Psg-Inter per Skriniar @tvdellosport @Glongari @Jadegiacalone… - tvdellosport : ?? ESCLUSIVA #SPORTITALIA Previsto per domani un incontro tra il Psg e l’Inter per Milan Skriniar. Il difensore s… - FcInterNewsit : ?? Marcelo Simonian, agente e intermediario del Psg in diverse trattative, all’uscita dopo la sua visita nella sede… - AmalaTV_ : Sportitalia - Domani incontro #Psg-#Inter per #Skriniar. - ElTrattore : RT @InterHubOff: ?????? Previsti nuovi contatti nelle prossime ore tra Inter e PSG per Skriniar. [@Santi_J_FM] -