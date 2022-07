Il video condiviso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Di martedì 26 luglio 2022) Un diverbio diventato alterco e poi sfociato in una vera e violenta aggressione, non ha il biglietto del tram a Napoli: aggredisce il controllore Non ha il biglietto del tram a Napoli: aggredisce il controllore su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Un diverbio diventato alterco e poi sfociato in una vera e violenta aggressione, non ha il biglietto del tram a Napoli: aggredisce il controllore Non ha il biglietto del tram a Napoli: aggredisce il controllore su Donne Magazine.

BielorussaRM : #bielorussia 30enne Vasyl Chikh è stato condannato a 1.5 anni di prigione per aver condiviso sui social un video 'c… - minsarahyoon : [TRANS] KTH_Supporters ha visitato e il ristorante in cui Taehyung ha mangiato sul suo Drive con V vlog ha condivis… - winnersoul10 : RT @fla9699: andreas in diretta ha parlato un po’ di luca e ha condiviso questo video ha detto anche che su yt uscirà un video del dietro… - idkidcirdc : RT @fla9699: andreas in diretta ha parlato un po’ di luca e ha condiviso questo video ha detto anche che su yt uscirà un video del dietro… - coralinemood : RT @fla9699: andreas in diretta ha parlato un po’ di luca e ha condiviso questo video ha detto anche che su yt uscirà un video del dietro… -