Il Papa prega sulle tombe dei nativi 'Chiedo perdono per le vostre sofferenze' (Di martedì 26 luglio 2022) Dapprima il Papa che, disdegnando la prevista 'golf car' elettrica, percorre sulla sedia a rotelle la strada verso il cimitero dell'ex scuola residenziale Ermineskin e si raccoglie in preghiera ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Dapprima ilche, disdegnando la prevista 'golf car' elettrica, percorre sulla sedia a rotelle la strada verso il cimitero dell'ex scuola residenziale Ermineskin e si raccoglie in preghiera ...

infoitinterno : Il Papa prega sulle tombe dei nativi 'Chiedo perdono per le vostre sofferenze' - mariosalis : Il mea culpa del Papa in Canada: “Chiedo perdono agli indigeni, la Chiesa è stata complice degli abusi' Il Pontefic… - puntodirottura : il #Papa ci tiene a farci sapere che prega per il popolo italiano È in #CampagnaElettorale anche lui Qui salvini de… - AngelaCristof11 : RT @soloconilsolo: 'Ho iniziato ad amare la Vergine Maria prima ancora di conoscerla… le sere al focolare sulle ginocchia materne, la voce… - topo1966 : RT @MaterVerbi: Si prega con coraggio perché quando preghiamo abbiamo un bisogno.È come se Gesù dicesse: “nella preghiera siate invadenti.… -