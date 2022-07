Il colloquio Ronaldo-United si chiude con un nulla di fatto. Per il club il portoghese non è in vendita (Di martedì 26 luglio 2022) Oggi Cristiano Ronaldo ha incontrato la dirigenza del Manchester United per discutere il suo futuro. Stando a quando scrive il Telegraph, il club non ha cambiato idea: il portoghese deve rimanere. “Il Manchester United ha rifiutato di muoversi dalla sua posizione intransigente secondo cui Cristiano Ronaldo deve rimanere a Old Trafford dopo un’apertura al colloqui con la star. Una giornata di trattative al campo di allenamento del club si è conclusa in uno stallo, con l’attaccante portoghese che ancora ha dentro di sé radicato il desiderio di lasciare il club. Ma, in risposta, lo United è stato altrettanto irremovibile sul fatto che non si muoverà dalla sua posizione: il 37enne farà parte dei piani ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022) Oggi Cristianoha incontrato la dirigenza del Manchesterper discutere il suo futuro. Stando a quando scrive il Telegraph, ilnon ha cambiato idea: ildeve rimanere. “Il Manchesterha rifiutato di muoversi dalla sua posizione intransigente secondo cui Cristianodeve rimanere a Old Trafford dopo un’apertura al colloqui con la star. Una giornata di trattative al campo di allenamento delsi è conclusa in uno stallo, con l’attaccanteche ancora ha dentro di sé radicato il desiderio di lasciare il. Ma, in risposta, loè stato altrettanto irremovibile sulche non si muoverà dalla sua posizione: il 37enne farà parte dei piani ...

