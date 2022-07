Guenda Goria, slitta il matrimonio con Mirko: “Preferirei aspettare” (Di martedì 26 luglio 2022) La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha ammesso che le nozze con il suo Mirko Gancitano slitteranno: parla Guenda Goria I difficili giorni complicati che ha vissuto Guenda Goria hanno portato a delle decisioni anche sul matrimonio con il suo Mirko Gancitano. Niente paura, le nozze si faranno, ma non nel periodo inizialmente previsto, con la giovane coppia che avrebbe dovuto andare all’altare il prossimo autunno. Quanto accaduto a Guenda di recente porterà inevitabilmente delle conseguenze, visto che l’ex gieffina dovrà osservare un periodo di riposo, senza eccessi e particolari fatiche. Proprio per questo il matrimonio può attendere, come confermato dalla figlia della Ruta ai propri ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 luglio 2022) La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeoha ammesso che le nozze con il suoGancitano slitteranno: parlaI difficili giorni complicati che ha vissutohanno portato a delle decisioni anche sulcon il suoGancitano. Niente paura, le nozze si faranno, ma non nel periodo inizialmente previsto, con la giovane coppia che avrebbe dovuto andare all’altare il prossimo autunno. Quanto accaduto adi recente porterà inevitabilmente delle conseguenze, visto che l’ex gieffina dovrà osservare un periodo di riposo, senza eccessi e particolari fatiche. Proprio per questo ilpuò attendere, come confermato dalla figlia della Ruta ai propri ...

