Gazzetta: tra Acerbi e la Lazio è rottura, il difensore non parte per il ritiro in Germania

La Lazio vola in Germania senza Acerbi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il difensore biancoceleste è stato escluso dal ritiro e non per una questione ambientale ma per scelta tecnica: Acerbi è ormai fuori squadra. "La notizia era nell'aria, ma non per questo meno clamorosa. Il difensore centrale, campione d'Europa con la Nazionale appena un anno fa, è così ufficialmente ai margini della squadra di Sarri. Nel ritiro di Auronzo era stato presente (ed anche contestato dai tifosi), a Grassau (dove la Lazio arriverà nel tardo pomeriggio) non ci sarà. E non per questioni ambientali, anche perché in terra tedesca la Lazio lavorerà a porte chiuse e in ogni caso tifosi non ce ne saranno. La scelta di Sarri ...

