BaraondaNews

...SI STA ANCORA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L'AUTOSTRADA ROMA -E LA ... SI PROCEDE INANCHE SULLA VIA ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E VIA CANCELLIERA IN ENTRAMBE LE ......SI STA ANCORA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L'AUTOSTRADA ROMA -E LA ... SI PROCEDE INANCHE SULLA VIA ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E VIA CANCELLIERA IN ENTRAMBE LE ... Fiumicino, Colonna: "Prosegue la consegna di alimenti per le colonie feline" L'assessore Colonna: "Faremo il possibile per preservare l'attività dello sportello, riconoscendo tutto il lavoro che ha svolto in questi anni, collaborando con gli enti preposti, le Federazioni e le ...In generale, per quanto riguarda il dato complessivo dei tre porti laziali – fa sapere il Network portuale di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta – si evidenzia un traffico merci complessivo pari a ...