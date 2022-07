Ferro da stiro addio: risparmi e fai zero fatica (Di martedì 26 luglio 2022) Specialmente in estate stirare i panni è una vera e propria tortura confessiamolo! Ecco quindi che vi vogliamo svelare un segreto. A tutti piace andare vestiti bene con i propri vestiti stirati e puliti ma in estate è veramente qualcosa di molto difficile da fare, perchè i panni si asciugano in modo velocissimo e spesso si accumulano su di una sedia o nello sgabuzzino. (pixabay)Ma come possiamo fare per evitare di accendere il Ferro da stiro, sia per non sprecare corrente ma soprattutto per evitare di morire di caldo? Noi oggi vi sveliamo un trucco niente male che siamo certi consiglierete anche alle vostre amiche. Quindi come possiamo abbandonarlo specialmente adesso senza avere sensi di colpa? E poi fa anche male alla salute, ci può far venire dolore alle gambe o alla schiena, se passiamo troppe ore in piedi, siete ... Leggi su formatonews (Di martedì 26 luglio 2022) Specialmente in estate stirare i panni è una vera e propria tortura confessiamolo! Ecco quindi che vi vogliamo svelare un segreto. A tutti piace andare vestiti bene con i propri vestiti stirati e puliti ma in estate è veramente qualcosa di molto difficile da fare, perchè i panni si asciugano in modo velocissimo e spesso si accumulano su di una sedia o nello sgabuzzino. (pixabay)Ma come possiamo fare per evitare di accendere ilda, sia per non sprecare corrente ma soprattutto per evitare di morire di caldo? Noi oggi vi sveliamo un trucco niente male che siamo certi consiglierete anche alle vostre amiche. Quindi come possiamo abbandonarlo specialmente adesso senza avere sensi di colpa? E poi fa anche male alla salute, ci può far venire dolore alle gambe o alla schiena, se passiamo troppe ore in piedi, siete ...

offertedi_oggi : ?? Princess Ferro da Stiro Portatile da Viaggio 328000, 160 W ?? A 50,99€ invece di 80,99€ ?? - SuperOfferteXyz : ?? Princess Ferro da Stiro Portatile da Viaggio 328000, 160 W ?? A 50,99€ invece di 80,99€ ?? - Abram_1479 : RT @Sara04400782: Stamani non 29.9 ° ma 30.1°... ... 0re 6:00 ... in casa... ?????????????????????... sto cuocendo con il ferro da stiro ...????????… - LorenzoCarrange : @mara06844397 Se Letta bussa alla mia porta gli tiro un ferro da stiro bollente in fronte, in stile 'Mamma ho perso l'aereo'. - paolodeluca72 : @FlavioPons @AniMatMigrante .. in regione (Lazio) sta girando la campagna per risparmiare acqua, tra cui 'usa l'acq… -