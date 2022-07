F1, GP Ungheria 2022: perché la pista di Budapest sarà favorevole alla Ferrari. Un layout non così dissimile da Montecarlo (Di martedì 26 luglio 2022) Breve riepilogo delle dichiarazioni rilasciate domenica dai protagonisti della sfida per la conquista del Mondiale 2022 di Formula Uno in vista dell’imminente Gran Premio d’Ungheria. “A Budapest faticheremo un po’, la Ferrari sarà molto veloce” (Max Verstappen); “Vado in Ungheria con l’obiettivo di vincere” (Carlos Sainz); “ Siamo fortunati a correre in Ungheria tra sette giorni. Pensiamo all’Hungaroring per fare una doppietta” (Mattia Binotto); “Sappiamo che l’Hungaroring come tracciato sarà una sorta di Montecarlo senza muretti, per cui la Ferrari sarà di nuovo favorita. Non sarà facile per noi” (Christian Horner). Insomma, il leitmotiv è chiaro. In terra magiara tutti si aspettano ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Breve riepilogo delle dichiarazioni rilasciate domenica dai protagonisti della sfida per la conquista del Mondialedi Formula Uno in vista dell’imminente Gran Premio d’. “Afaticheremo un po’, lamolto veloce” (Max Verstappen); “Vado incon l’obiettivo di vincere” (Carlos Sainz); “ Siamo fortunati a correre intra sette giorni. Pensiamo all’Hungaroring per fare una doppietta” (Mattia Binotto); “Sappiamo che l’Hungaroring come tracciatouna sorta disenza muretti, per cui ladi nuovo favorita. Nonfacile per noi” (Christian Horner). Insomma, il leitmotiv è chiaro. In terra magiara tutti si aspettano ...

