Elton John e Britney Spears hanno inciso un duetto sulle note di un grande successo (Di martedì 26 luglio 2022) Britney Spears è finalmente tornata in studio di registrazione. Adesso che non è più prigioniera della conservatorship la popstar è libera di scegliere cosa fare con la sua voce. Page Six e TMZ hanno appena confermato che la principessa del pop ha inciso un duetto con Elton John. I due hanno registrato una nuova versione di Tiny Dancer, successo di Elton, che farà parte di un greatest hits. Il singolo dovrebbe uscire il mese prossimo per la Universal Music. Non vedo l'ora di ascoltare questo capolavoro cantato anche dalla mia Britney. "Le nostre fonti ci hanno assicurato che la notizia è vera e che il pezzo è quasi pronto. I due artisti si sono incontrati sia martedì, che mercoledì ...

