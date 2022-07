Dal 1° agosto quarta dose in Piemonte per i turisti over 60 (Di martedì 26 luglio 2022) A partire da lunedì 1° agosto i turisti italiani over 60 che stanno soggiornando in Piemonte potranno ricevere la 4dose di vaccino contro il Covid presentandosi ad accesso diretto presso gli hub del ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 26 luglio 2022) A partire da lunedì 1°italiani60 che stanno soggiornando inpotranno ricevere la 4di vaccino contro il Covid presentandosi ad accesso diretto presso gli hub del ...

TgLa7 : ?? Dal primo agosto tutti i lunedì e i mercoledì alle 21.30 'La Corsa al Voto' un programma del #TGLa7 condotto da… - europainitalia : Sono aperte le candidature per l'#EUtraineeship! Un'occasione unica per svolgere un'esperienza di tirocinio in un… - MarvelNewsIT : Ci siamo. ???? Guardate il nuovo trailer di #SheHulk: Attorney at Law, una serie originale disponibile dal 17 agosto… - torinoggi : Covid, dal 1° agosto in Piemonte quarta dose di vaccino anche per i turisti over60 - winterxscarlet : Mi sto preparando per andare a lasciare la marmocchia al campo estivo. Meno male che questa è l’ultima settimana. D… -