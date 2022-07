Controllo antidoping a sorpresa: Palomino positivo a uno steroide anabolizzante (Di martedì 26 luglio 2022) Zingonia. Josè Luis Palomino è risultato positivo a un Controllo antidoping a sorpresa effettuato in questi giorni. A darne notizia è l’Ansa. Il difensore argentino ha così fallito un test di Nado Italia, dal quale sarebbe emerso l’uso proibito di Clostebol Metabolita, uno steroide anabolizzante derivato dal testosterone. Il Tribunale Nazionale antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Leggi su bergamonews (Di martedì 26 luglio 2022) Zingonia. Josè Luisè risultatoa uneffettuato in questi giorni. A darne notizia è l’Ansa. Il difensore argentino ha così fallito un test di Nado Italia, dal quale sarebbe emerso l’uso proibito di Clostebol Metabolita, unoderivato dal testosterone. Il Tribunale Nazionale, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta per violazione degli artt. 2.1 e 2.2.

