Carlo Conti e il “brutto vizio”: sua madre l’ha salvato (Di martedì 26 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carlo Conti proprio a causa di questo brutto vizio ha perso suo padre, ecco come sua madre lo ha salvato dal triste destino: una grande lezione di vita. Il conduttore ha svelato un retroscena sul rapporto con sua madre che non aveva mai raccontato prima. Carlo è cresciuto senza il papà che è venuto a Leggi su youmovies (Di martedì 26 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.proprio a causa di questoha perso suo padre, ecco come sualo hadal triste destino: una grande lezione di vita. Il conduttore ha svelato un retroscena sul rapporto con suache non aveva mai raccontato prima.è cresciuto senza il papà che è venuto a

honeyjoogaia : carlo conti è il mio conduttore preferito - carlo_masera : RT @OGiannino: Debito pubblico ITA per ammontare supera la somma di quello di Spagna, Portogallo, Grecia e Irlanda. Al momento in vista del… - AttoriCastingit : Al via il casting concorrenti per 'Tocca a Te' con Carlo Conti - - ParliamoDiNews : `Povera Anto...`, sotto il post della Clerici appare questo commento di Carlo Conti : Funweek #AntonellaClerici… - NathanDelMare : RT @NathanDelMare: LIVELLO ABBRONZATURA: ? Carlo Conti ? Tamarro lampadato ? Persona normale ? Albino ? Geisha #Estate2022 #Estate -