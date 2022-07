Calenda | “Il centro sono io”

borghi_claudio : 'Il centro è forte, un gruppo unito che comprenda i vari Toti, Calenda, Renzi, Di Maio, Gelmini, Brunetta potenzial… - LaVeritaWeb : Mentre Franceschini dà l’addio a Conte, sui dem si riversano i veti dei partitini. Calenda: «Mai con Di Maio e l’es… - dellorco85 : Non vedo l'ora di vedere il tentativo di centro con Toti, Calenda, Renzi, Di Maio, Gelmini, Brunetta. Un frullato.… - ermnpnzz : RT @sciltian: Pessimo #Calenda a @InOndaLa7: 'io rappresenterò i liberaldemocratici e i popolari (sì, bum!) e Renzi rappresenterà chi lo vo… - patrizia_silano : RT @danieledv79: @LeonelliG @AnnaLeonardi1 @CarloCalenda @matteorenzi @Azione_it I veti da parte di Calenda ci sono da sempre: lui vuole so… -

la Repubblica

Prova a farsi spiegare, per esempio, come mai ilnon riesca a unirsi e a trovare un'intesa. ... Non si capirebbe altrimenti perchée Renzi lo indicano come successore di se stesso a ...Tornando, invece, alle manovre alannuncia con Emma Bonino di +Europa un 'patto repubblicano'. 'Non è aperto a chi ha fatto cadere Draghi, con certezza matematica', assicura il ... Calenda si rafforza ma il centro sembra l'isola che non c'è Mariastella Gelmini rompe gli indugi e, dopo aver lasciato Forza Italia per aver messo fine al governo Draghi, è pronta a passare ad Azione.Da giorni lavora per un campo largo, di rifondare una sinistra di centro sfruttando la scia lasciata da Mario Draghi con le sue dimissioni. Ed è proprio al governo uscente che Carlo Calenda guarda. E ...