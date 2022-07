Avellino Summer Fest | il programma Luongo | “Ridiamo speranza alla comunità”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si alza il sipario sul Ferragosto avellinese. A Palazzo di Città è stato presentato il cartellone di. “Dopo un periodo pandemico, questa è l’edizione che punta principalmente ad ottenere un’ampia partecipazione – spiega l’Assessore al Patrimonio, Stefano– La fase drammatica del Covid che non è terminata. Ci troviamo nella situazione di poter essere più flessibili e di rigenerare un clima di aggregazione”. “Nell’anno del nostro insediamento abbiamo raccolto un grande successo – spiega il sindaco, Gianlucaa – Dopo due anni riportiamo in città cultura, tradizione, divertimento, musica per ritornare a vivere. Per noi non c’è differenza tra centro e periferia, quindi, abbiamo voluto organizzare un evento in ogni ...