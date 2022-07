Arthur al Valencia, pronto lo scambio con Gattuso (Di martedì 26 luglio 2022) Il Valencia di Gattuso ha messo nel mirino Arthur: l’ipotesi di scambio con il club spagnolo. Tutti i dettagli L’infortunio di Paul Pogba potrebbe cambiare i piani della Juventus per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 26 luglio 2022) Ildiha messo nel mirino: l’ipotesi dicon il club spagnolo. Tutti i dettagli L’infortunio di Paul Pogba potrebbe cambiare i piani della Juventus per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, contatti con il #Valencia per #Arthur. Si lavora per la risoluzione di #Ramsey per poi… - _Morik92_ : Contatti in corso tra #Juve e #Valencia per #Arthur, come anticipato da @DiMarzio. Ho fatto qualche verifica: si p… - forumJuventus : (Gds) 'Arthur al Valencia: trattative in corso.Stipendio e ingaggio i nodi da sciogliere'? - Adriian_Priieto : RT @J_Nws24: Via #Ramsey, e #Arthur verso il #Valencia, avanti tutta per #Paredes ???? #Juventus ???? - lucapalladino93 : RT @STnews365: Juventus, per Arthur non c'è soltanto il Valencia. Il centrocampista brasiliano può lasciare i bianconeri. Oltre agli spagno… -

Svolta Juve: via Ramsey, Paredes più vicino Altro spazio, poi, dovrebbe liberarlo Arthur : il brasiliano è in trattativa con il Valencia di Rino Gattuso . Guadagna tanto e questo non aiuta a semplificare la sua uscita. Ma si lavora duro per ... Juve, quanto è insostituibile Pogba Urge Paredes Adesso si tratta di stringere i tempi: Gattuso sta chiamando Arthur a Valencia; Rabiot aspetta notizie dalla Francia e dalla Premier, ma alla fine potrebbe anche restare, Ramsey si è schiodato. Ma, ... Tutto Juve Calciomercato Juventus: spuntano Depay e Martial, Paredes se parte Arthur, rescinde Ramsey Arthur. L’ex Gremio non sembrerebbe voler rimanere ancora a lungo nel capoluogo piemontese. Il brasiliano ha tante richieste, specie all’estero. L’Arsenal, il Monaco ed il Valencia di Rino Gattuso ... Svolta Juve: via Ramsey, Paredes più vicino Il gallese con 3 milioni di buonuscita saluta la Juventus e cercherà da parametro zero una nuova squadra dove preparare al meglio l'avventura mondiale. Ora tocca ad Arthur ... Altro spazio, poi, dovrebbe liberarlo: il brasiliano è in trattativa con ildi Rino Gattuso . Guadagna tanto e questo non aiuta a semplificare la sua uscita. Ma si lavora duro per ...Adesso si tratta di stringere i tempi: Gattuso sta chiamando; Rabiot aspetta notizie dalla Francia e dalla Premier, ma alla fine potrebbe anche restare, Ramsey si è schiodato. Ma, ... Arthur-Valencia, trattativa difficile: il brasiliano guadagna troppo Arthur. L’ex Gremio non sembrerebbe voler rimanere ancora a lungo nel capoluogo piemontese. Il brasiliano ha tante richieste, specie all’estero. L’Arsenal, il Monaco ed il Valencia di Rino Gattuso ...Il gallese con 3 milioni di buonuscita saluta la Juventus e cercherà da parametro zero una nuova squadra dove preparare al meglio l'avventura mondiale. Ora tocca ad Arthur ...