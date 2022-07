Alla Salus di Battipaglia per la prima volta in Campania intervento al ginocchio con tecnica 3D (Di martedì 26 luglio 2022) Per la prima volta in Campania è stata utilizzata una rivoluzionaria tecnica chirurgica, basata sull’utilizzo della realtà aumentata, per effettuare interventi di artroplastica al ginocchio. L’intervento chirurgico è stato eseguito presso la “Casa di Cura Salus” di Battipaglia dal dottor Donato Notarfrancesco responsabile del reparto di ortopedia e traumatologia. Notarfrancesco ha operato le due pazienti con l’ausilio di un visore (smart glass NextAR); attraverso la piattaforma NextAR, dell’azienda svizzera Medacta. Sono stati utilizzati avanzati strumenti di pianificazione 3D basati sull’unicità dell’anatomia del paziente. Oltre a migliore la precisione e l’efficienza in sala operatoria, questa tecnologia rivoluzionaria garantisce ottimi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) Per lainè stata utilizzata una rivoluzionariachirurgica, basata sull’utilizzo della realtà aumentata, per effettuare interventi di artroplastica al. L’chirurgico è stato eseguito presso la “Casa di Cura” didal dottor Donato Notarfrancesco responsabile del reparto di ortopedia e traumatologia. Notarfrancesco ha operato le due pazienti con l’ausilio di un visore (smart glass NextAR); attraverso la piattaforma NextAR, dell’azienda svizzera Medacta. Sono stati utilizzati avanzati strumenti di pianificazione 3D basati sull’unicità dell’anatomia del paziente. Oltre a migliore la precisione e l’efficienza in sala operatoria, questa tecnologia rivoluzionaria garantisce ottimi ...

