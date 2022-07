AEW WWE | Divertente Tweet di Buddy Matthews sul confronto a Raw tra Aalyah Mysterio e Rhea Ripley

(Di martedì 26 luglio 2022) Nel corso dell’ultimo episodio di Raw abbiamo assistito al ritorno on screen di, l’ex Raw Women’s Champion si è confrontata a muso duro coned ha attaccato suo fratello Dominik rovinando la festa per i 20 anni di carriera in WWE di Rey. Il segmento ha richiamato l’attenzione di, il wrestler sotto contratto con la AEW si è sentito tirato in causa dato che nel 2020 ebbe una storia d’amore conin chiave storyline ed attualmente pare stia intraprendendo una relazione coninvita le due ‘pretendenti’ a combattere per lui Tramite il suo profilo Twitter ...

IsolaWrestling : Le star della AEW reagiscono al segmento WWE Raw di Rhea Ripley e Aalyah Mysterio - FireProSim : Giulia & Tay Conti vs. Utami Hayashishita & Io Shirai - puntedi100 : ?? Nuovo Podcast! 'Wrestling Cafè - Martedì 26/07/2022' su @Spreaker #aew #dynamite #nxt #nxt2_0 #rampage #raw #roh… - SpazioWrestling : AEW: CM Punk parla del perché ha lasciato la WWE #CMPunk #AEW #WWE - TSOWrestling : CM Punk mette in luce la principale differenza tra #AEW e #WWE #TSOW #TSOS -

Claudio era stato uno dei pilastri della Compagnia, prima di approdare in WWE nel 2012, ma non era ... Wheeler Yuta batte Daniel Garcia Wheeler Yuta, ormai da mesi sulla cresta dell'onda in AEW grazie ... un vero e proprio record per uno show all'infuori della WWE e WCW, che non si vedeva dagli anni '... atleti sotto contratto con la AEW. Al momento i principali campioni, tra cui Samoa Joe e Jonathan ... Jim Ross: "Più gente guarda la WWE, più la AEW ne beneficia…" AEW President Tony Khan has worked with several promotions since launching the company in 2019, including NJPW, GCW, AAA, RevPro, and more.