Zeppieri-Cachin in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2022 (Di lunedì 25 luglio 2022) Giulio Zeppieri se la vedrà contro Pedro Cachin nel primo turno del torneo Atp 250 di Umago 2022. Il giovane romano è reduce dal tabellone di qualificazione, in cui ha colto due motivanti vittorie al terzo set rispettivamente contro il veterano francese Gilles Simon e lo svedese Elias Ymer. L’urna poteva essere decisamente più benevola nei confronti di Zeppieri. L’argentino, infatti, da qualche settimana a questa parte è uno dei giocatori più in forma del circuito. In questi primi sette mesi di stagione ha letteralmente incendiato i campi in terra battuta del circuito Challenger. Qui ha vinto tre tornei e fatto finale in altrettanti. Questi risultati gli sono valsi il meritato ingresso tra i primi cento del mondo (attualmente è alla posizione numero novanta). Tra lui e Zeppieri non ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Giuliose la vedrà contro Pedronel primo turno del torneo Atp 250 di. Il giovane romano è reduce dal tabellone di qualificazione, in cui ha colto due motivanti vittorie al terzo set rispettivamente contro il veterano francese Gilles Simon e lo svedese Elias Ymer. L’urna poteva essere decisamente più benevola nei confronti di. L’argentino, infatti, da qualche settimana a questa parte è uno dei giocatori più in forma del circuito. In questi primi sette mesi di stagione ha letteralmente incendiato i campi in terra battuta del circuito Challenger. Qui ha vinto tre tornei e fatto finale in altrettanti. Questi risultati gli sono valsi il meritato ingresso tra i primi cento del mondo (attualmente è alla posizione numero novanta). Tra lui enon ...

