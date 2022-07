Uccide la compagna a coltellate nel Comasco | il 37enne è stato arrestato

SkyTG24 : Cadorago, uccide compagna a coltellate: arrestato - Francrossi68 : RT @nicolapasa: se una donna uccide i propri figli e'malata se un uomo uccide la compagna e' uno stronzo assassino il doppio standard mi s… - MastriTina : RT @nicolapasa: se una donna uccide i propri figli e'malata se un uomo uccide la compagna e' uno stronzo assassino il doppio standard mi s… - nicolapasa : se una donna uccide i propri figli e'malata se un uomo uccide la compagna e' uno stronzo assassino il doppio stand… - Moonsha72460823 : RT @Noviolenzadonne: Ricordo questo caso. Uccise Petronilla Sanfilippo a coltellate e colpi di ferro da stiro. Invece di essere in carcere… -

Femminicidio all'alba in provincia di Como a Cadorago. Un italiano di 37 anni ha ucciso a coltellate ladi 38 nel loro appartamento al culmine di una lite domestica . A chiamare i Carabinieri di Cantù sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla. Quando i militari sono entranti in casa ...... Moglie uccisa, il possibile movente: la paura di non poterla assistere Articolo : Anzianoa ... Che presto il malaccio lo avrebbe portato via senza sapere a chi affidare ladi tutto un ...L'omicidio è avvenuto all'alba nel Comasco. Ad avvertire i carabinieri sono stati i vicini che hanno sentito la coppia litigare ...Femminicidio all’alba in provincia di Como a Cadorago. Un italiano di 37 anni ha ucciso a coltellate la compagna di 38 nel loro appartamento al culmine di ...