Turris, Canzi: “Idee chiare sul modulo, Stampete può fare benissimo tra le linee” (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Gregorio Magno (Sa) – Il cinque a zero rifilato al Bellizzi Irpino nel ritiro di San Gregorio Magno ha lasciato soddisfatto Max Canzi. L’allenatore dei corallini, nonostante la fatica accumulata dai suoi in questa fase pre-campionato, ha accolto di buon grado quanto visto sul rettangolo verde precisando che la strada è ancora lunga e dando indicazioni chiare sul modulo improntato sulla difesa a tre e su quattro centrocampisti: “Davanti, a seconda delle esigenze, possiamo decidere di giocare con uno o due trequartisti”, ha dichiarato il tecnico. Le sue parole in conferenza stampa: Test – “Sicuramente le indicazioni sono positive, al di là del risultato che in queste situazioni conta veramente poco. I ragazzi hanno provato a mettere in pratica i principi su cui stiamo lavorando in questi giorni ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Gregorio Magno (Sa) – Il cinque a zero rifilato al Bellizzi Irpino nel ritiro di San Gregorio Magno ha lasciato soddisfatto Max. L’allenatore dei corallini, nonostante la fatica accumulata dai suoi in questa fase pre-campionato, ha accolto di buon grado quanto visto sul rettangolo verde precisando che la strada è ancora lunga e dando indicazionisulimprontato sulla difesa a tre e su quattro centrocampisti: “Davanti, a seconda delle esigenze, possiamo decidere di giocare con uno o due trequartisti”, ha dichiarato il tecnico. Le sue parole in conferenza stampa: Test – “Sicuramente le indicazioni sono positive, al di là del risultato che in queste situazioni conta veramente poco. I ragazzi hanno provato a mettere in pratica i principi su cui stiamo lavorando in questi giorni ...

