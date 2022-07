Tra Rocky e Malaussene | le metafore di Letta

(Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - "Come sono gli occhi di tigre? Io, in questo momento, ho gli occhi di tigre". Determinato ma pacato, Enriconon si sottrae al pungolo di Lucia Annunziata che a Rai3 gli domanda cosa intenda quando il segretario Pd torna a ripetere, a Mezz'Ora in Più, che in campagna elettorale vuole "candidati con gli occhi di tigre". Una citazione ormai abituale che arriva dalla terza puntata della saga cinematografica di, dove è Apollo Creed, prima antagonista e poi allenatore del pugile interpretato da Sylvester Stallone, a motivarlo in un momento di crisi dicendo: "La verità è che tu non eri arrabbiato. Quando combattevamo noi due tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce, e devi farteli tornare quegli occhi". Un'altra citazione del segretario Pd arriva invece dai libri di Daniel Pennac: quandoaccusa il centrodestra di ...

