Sul superbonus anche gli istituti sono confusi: io sto con i pessimisti (Di lunedì 25 luglio 2022) di Mario Pomini* È abbastanza naturale che il super bonus edilizio del 110%, un intervento che è un unicum a livello mondiale, sia oggetto di dibattito e di discussione. Questa specie di unicorno fiscale è considerato da alcuni come una delle migliori soluzioni ai mali dell'economia italiana, mentre da altri, molto più scettici come il sottoscritto lo ritengono una forma estrema e dannosa di populismo economico, foriero solo di illusioni ed ingiustizie. La discussione, peraltro, deve tener conto che un robusto bonus edilizio esiste già, quello del 50%, ma il legislatore italiano ha voluto strafare, abbattendo anche la soglia psicologica, ma anche fattuale, del 100% di sconto fiscale. Dopo due anni di interventi, ora è la volta di qualche valutazione numerica. Le domande aperte sono molte. Questo super bonus stimolerà effettivamente ...

