Sbarra “Mercoledì incontro con Draghi per misure imemdiate sul lavoro” (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Andremo all'incontro con questo obiettivo: individuare e condividere le misure di sostegno a lavoro, pensioni e famiglie da inserire nel nuovo decreto. Impegno che il premier Draghi aveva assunto nell'ultimo incontro del 12 Luglio prima delle dimissioni. L'inflazione schiaccia in modo pesante i redditi dei lavoratori e pensionati. Una condizione sociale straordinaria ed eccezionale a cui occorre dare risposte ora e subito come ha sollecitato il presidente Mattarella, senza aspettare le elezioni di settembre”. E' quanto sottolinea oggi il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra in una intervista al Messaggero. “Chiederemo di adottare già dai prossimi giorni misure finanziare immediate per tutelare e salvaguardare il potere di acquisto dei ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Andremo all'con questo obiettivo: individuare e condividere ledi sostegno a, pensioni e famiglie da inserire nel nuovo decreto. Impegno che il premieraveva assunto nell'ultimodel 12 Luglio prima delle dimissioni. L'inflazione schiaccia in modo pesante i redditi dei lavoratori e pensionati. Una condizione sociale straordinaria ed eccezionale a cui occorre dare risposte ora e subito come ha sollecitato il presidente Mattarella, senza aspettare le elezioni di settembre”. E' quanto sottolinea oggi il segretario generale della Cisl Luigiin una intervista al Messaggero. “Chiederemo di adottare già dai prossimi giornifinanziare immediate per tutelare e salvaguardare il potere di acquisto dei ...

