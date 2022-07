Nicolas Vaporidis svela il volto della sua fidanzata | ecco chi è

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il percorso dia L’isola dei Famosi è stato piuttosto travagliato. Durante il periodo di permanenza, infatti, si è scontrato con diversi concorrenti. È impossibile dimenticare i contrasti avuti con Jeremias Rodriguez e Lory Del Santo. L’attore, nonostante abbia sempre cercato di affermare la sua opinione, è apparso molto riservato riguardo alla sua storia sentimentale. All’inizio, aveva addirittura annunciato di essere single per non spostare l’attenzione sulla sua compagna. Nelle ultime ore, finalmente, ha deciso di postare uno scatto insieme alla diretta interessata.fidanzato: “Non ho mai incontrato una persona così” Per, non è affatto facile parlaresua vita sentimentale. Nelle prime fasi del reality ...