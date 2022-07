Nicola Zingaretti si candida al Parlamento | ma non molla la poltrona

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 25 luglio 2022) . Dalla Regione a Palazzo Madama, il governatore del Lazio tenta il grande salto. Dalla Regione a Palazzo Madama,ci prova Si avvicinano i titoli di coda sulla consiliatura alla Regione Lazio e perè già tempo di pensare alla sua seconda vita politica. Con l’avvicinarsi delle elezioni politiche, l’attuale governatore, come affermato a Radio Rai, non nasconde il fatto di essere pronto a mettersi in gioco: “Ioto in? Guardi dipende molto dal mio partito. Io sono a disposizione di un progetto politico”. Dalla Regione a Palazzo Madama,ci prova Può sembrare un’apertura in punta di piedi ma non lo è tanto chepoi spiega perché, a suo dire, Enrico Letta dovrebbe sceglierlo: “Io sono amministratore grazie ai ...