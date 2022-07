Napoli, già rientrato il caso Osimhen: il faccia a faccia con Spalletti e l’annuncio sul futuro (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ già rientrato il caso Osimhen al Napoli. Luciano Spalletti e l’attaccante hanno fatto pace dopo lo spiacevole episodio accaduto in allenamento domenica, quando il calciatore nigeriano è finito sotto la doccia con 10 minuti di anticipo dopo un battibecco con Anguissa e quello successivo con l’allenatore. E’ andato in scena un incontro, Osimhen e Spalletti si sono riappacificati ed il caso è rientrato. Il nigeriano è il vero top player della squadra, il calciatore in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Al termine dell’ultimo allenamento, Osimhen è stato raggiunto da Anguissa e Spalletti, è andato in scena un chiarimento dopo la tensione di ieri. Osimhen e ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ giàilal. Lucianoe l’attaccante hanno fatto pace dopo lo spiacevole episodio accaduto in allenamento domenica, quando il calciatore nigeriano è finito sotto la doccia con 10 minuti di anticipo dopo un battibecco con Anguissa e quello successivo con l’allenatore. E’ andato in scena un incontro,si sono riappacificati ed il. Il nigeriano è il vero top player della squadra, il calciatore in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Al termine dell’ultimo allenamento,è stato raggiunto da Anguissa e, è andato in scena un chiarimento dopo la tensione di ieri.e ...

