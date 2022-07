SkyTG24 : Birmania, giustiziati quattro attivisti pro-democrazia - infoitestero : Myanmar, giustiziati quattro attivisti per la democrazia - infoitestero : Myanmar, 4 attivisti pro-democrazia giustiziati dalla giunta militare - Billa42_ : Myanmar: giustiziati quattro attivisti pro-democrazia - La_Mariucha : RT @SkyTG24: Birmania, giustiziati quattro attivisti pro-democrazia -

...a morte sono state eseguite in, dove a seguito di un golpe è al potere una giunta militare. In quelle che sono le prime esecuzioni nel Paese asiatico da decenni, sono stati, tra ......i media statali in, dove dal febbraio del 2021 è al potere la giunta militare che ha spodestato il governo democratico guidato da Aung San Suu Kyi. Tra i quattro attivistic'è l'...n Myanmar sono stati giustiziati quattro attivisti anti-golpe. Si tratta delle prime esecuzioni di prigionieri politici dagli anni ottanta.Naipidau (Myanmar) - Quattro condanne a morte sono state eseguite in Myanmar, dove è al potere una giunta militare. In quelle che sono le prime esecuzioni nel Paese asiatico da decenni, sono stati giu ...