Michelle Hunziker, individuato il suo stalker: di chi si tratta (Di lunedì 25 luglio 2022) Michelle Hunziker da tempo è vittima di uno stalker. Lo ha raccontato pubblicamente in varie occasione. E finalmente dopo tanto tempo, gli inquirenti sono riusciti ad individuare l’uomo che ha infastidito la showgirl con minacce violente. Di chi si tratta? individuato lo stalker di Michelle Hunziker: ecco chi è Gli accertamenti informatici hanno consentito di individuare e identificare lo stalker della showgirl, per il quale adesso potrebbe essere chiesto il rinvio a giudizio. Si tratterebbe di un 22enne di Bologna. E il mezzo utilizzato per molestare è principalmente Instagram. “Anni fa sono stata vittima di stalking e ho denunciato. La polizia però aveva le mani legate perché non c’erano ancora le leggi che potessero tutelarci in ... Leggi su tvzap (Di lunedì 25 luglio 2022)da tempo è vittima di uno. Lo ha raccontato pubblicamente in varie occasione. E finalmente dopo tanto tempo, gli inquirenti sono riusciti ad individuare l’uomo che ha infastidito la showgirl con minacce violente. Di chi silodi: ecco chi è Gli accertamenti informatici hanno consentito di individuare e identificare lodella showgirl, per il quale adesso potrebbe essere chiesto il rinvio a giudizio. Si tratterebbe di un 22enne di Bologna. E il mezzo utilizzato per molestare è principalmente Instagram. “Anni fa sono stata vittima di stalking e ho denunciato. La polizia però aveva le mani legate perché non c’erano ancora le leggi che potessero tutelarci in ...

