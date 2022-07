Metti dei bicchieri nello stampo e guarda cosa succede all’impasto! (Di lunedì 25 luglio 2022) Hai voglia di una torta morbidissima al cacao che possa riempire di delicatezza e morbidezza il tuo stomaco? La ricetta della torta che troverai qui di seguito è molto semplice da portare a termine e non nasconde nessuna insidia nella preparazione. Morbida e golosa diventerà una delle preferite della famiglia. Se il gusto del cacao è tra i tuoi preferiti non puoi non cimentarti in questa avventura culinaria. Per realizzare questo dolce dobbiamo usare come ingredienti: 14 gr di lievito in polvere 25 gr di cacao in polvere 160 gr di zucchero 5 gr di zucchero vanigliato 400 gr di farina 150 ml di olio da cucina 200 ml di latte 2 uova Preparazione Apriamo le uova in una ciotola ampia per poi lavorarle con uno sbattitore elettrico per 2 minuti. Successivamente aggiungiamo lo zucchero e l’olio per poi riprendere a lavorare con l’elettrodomestico per 1 minuto. Continuiamo portando nel ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 25 luglio 2022) Hai voglia di una torta morbidissima al cacao che possa riempire di delicatezza e morbidezza il tuo stomaco? La ricetta della torta che troverai qui di seguito è molto semplice da portare a termine e non nasconde nessuna insidia nella preparazione. Morbida e golosa diventerà una delle preferite della famiglia. Se il gusto del cacao è tra i tuoi preferiti non puoi non cimentarti in questa avventura culinaria. Per realizzare questo dolce dobbiamo usare come ingredienti: 14 gr di lievito in polvere 25 gr di cacao in polvere 160 gr di zucchero 5 gr di zucchero vanigliato 400 gr di farina 150 ml di olio da cucina 200 ml di latte 2 uova Preparazione Apriamo le uova in una ciotola ampia per poi lavorarle con uno sbattitore elettrico per 2 minuti. Successivamente aggiungiamo lo zucchero e l’olio per poi riprendere a lavorare con l’elettrodomestico per 1 minuto. Continuiamo portando nel ...

