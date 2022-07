LALAZIOMIA : Lazio, Jony dice addio. L'ala è già arrivata nel ritiro dello Sporting Gijon - ilaria95_ssl : RT @LazioNostalgia: Ciao @Jony2426. Quel bellissimo cross contro il @CagliariCalcio finirà per sempre sulla testa di @FelipaoCaicedo e nell… - LALAZIOMIA : Lazio, Jony verso il prestito allo Sporting Gijon - sportli26181512 : #Lazio, #Jony verso il prestito allo Sporting Gijon: Non una risoluzione consensuale, ma un nuovo trasferimento a t… - AlexBlancs1974 : RT @LazioNostalgia: Ciao @Jony2426. Quel bellissimo cross contro il @CagliariCalcio finirà per sempre sulla testa di @FelipaoCaicedo e nell… -

Commenta per primosaluta la. Stavolta per sempre. L'ala ex Malaga è già in Spagna, nella sede del ritiro dello Sporting Gijon . Dopo averci giocato in prestito nella scorsa stagione, ora punta a rimanerci. ...ROMA - Sempre più vicino il passaggio diallo Sporting Gijon , tanto che l'esterno spagnolo si troverebbe già nel ritiro di Alicante, pronto a firmare il nuovo contratto. In Spagna da giorni viene assicurato che il giocatore si muoverà ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Tutte le trattative di questa sessione estiva di calciomercato dei biancocelesti: a centrocampo ci sono Ilic, Vecino e Racic, Muriqi saluta Estate rivoluzionaria per la rosa della Lazio, che in vista ...