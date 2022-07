Lapadula al Cagliari: per il Benevento c'è un attaccante della Sampdoria (Di lunedì 25 luglio 2022) Oggi Gianluca Lapadula arriva a Cagliari per sostenere le visite mediche e poi per firmare il nuovo contratto triennale: sempre secondo la Gazzetta... Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022) Oggi Gianlucaarriva aper sostenere le visite mediche e poi per firmare il nuovo contratto triennale: sempre secondo la Gazzetta...

DiMarzio : #Cagliari, in arrivo #Lapadula dal #Benevento. Domani le visite mediche #calciomercato - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Per Lapadula visite mediche a Roma - napolimagazine : CAGLIARI - Per Lapadula visite mediche a Roma - apetrazzuolo : CAGLIARI - Per Lapadula visite mediche a Roma - sportli26181512 : Lapadula al Cagliari: per il Benevento c'è un attaccante della Sampdoria: Oggi Gianluca Lapadula arriva a Cagliari… -