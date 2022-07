L'animale più temuto dell'oceano è protagonista della nuvoa edizione dello speciale in onda su Discovery Channel con un ospite d'eccezione: The rock (Di lunedì 25 luglio 2022) Lo squalo, il padrone degli oceani, uno degli animali più temuti da sempre, torna protagonista della Shark Week. Una settimana speciale, interamente dedicata al pescecane, in onda su Discovery Channel – al canale 405 di Sky – e disponibile in streaming su Discovery+. L’appuntamento è per lunedì 25 luglio alle 21 e si andrà avanti fino a domenica 31. Ad accompagnare i telespettatori attraverso questo nuovo viaggio sarà una leggenda del cinema: Dwayne Johnson, “The rock”. Fondali corallini e foreste tropicali guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 25 luglio 2022) Lo squalo, il padrone degli oceani, uno degli animali più temuti da sempre, tornaa Shark Week. Una settimana, interamente dedicata al pescecane, insu– al canale 405 di Sky – e disponibile in streaming su+. L’appuntamento è per lunedì 25 luglio alle 21 e si andrà avanti fino a domenica 31. Ad accompagnare i telespettatori attraverso questo nuovo viaggio sarà una leggenda del cinema: Dwayne Johnson, “The”. Fli corallini e foreste tropicali guarda le foto ...

MinisteroSalute : Ancora troppe persone quando non riescono più a gestire il proprio animale da compagnia decidono di abbandonarlo. È… - EraldoFR : Sta di fatto che dall'oscurarsi dei valori tradizionali della Destra sorge il più grande pericolo di tutti i tempi… - nemo_av : Qual è l'animale più velenoso della terra? Non lo immagineresti. Ecco i top 10 in base al valore LD50 del loro vele… - DanielS54063279 : @marybelva @mirkonicolino @Thor_73 @ilbianconerocom Però hai rispetto te al mio commento. Evidentemente conto più… - DioBenedicaMe : Sei una donna, vai in piscina e ovviamente ti devi subire il maschio di turno che ti tocca il culo come se fossi un… -