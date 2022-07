La Lazio potrebbe puntare a Zielinski per il centrocampo (Di lunedì 25 luglio 2022) L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela nuove indiscrezioni riguardo il calciomercato della Lazio. Sembra infatti che il club abbia puntato gli occhi sul centrocampista azzurro Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, classe ’94, veste la maglia del Napoli dal 2016 ed ha totalizzato un totale di 216 presenze e 31 reti. Su di lui hanno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela nuove indiscrezioni riguardo il calciomercato della. Sembra infatti che il club abbia puntato gli occhi sul centrocampista azzurro Piotr. Il centrocampista polacco, classe ’94, veste la maglia del Napoli dal 2016 ed ha totalizzato un totale di 216 presenze e 31 reti. Su di lui hanno L'articolo

