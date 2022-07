Inler: “Mertens è una leggenda del Napoli. Tensioni con la società? Posso dire una cosa” (Di lunedì 25 luglio 2022) Gohkan Inler, centrocampista svizzero ed ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex giocatori dei partenopei è attualmente un giocatore dell’Adana Demirspor e farà parte dell’amichevole che andrà in scena mercoledì 27 luglio allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. InlerDiversi i punti toccati da Inler: risaltono su tutte le parole al miele dedicate a Mertens, al Napoli e ai suoi tifosi. Di seguito le sue dichiarazioni: Sul Napoli: “È una squadra giovane, nuova si può dire. Tutti quelli con cui ho giocato sono andati via, hanno deciso così e bisogna rispettare le scelte. Questo giovane Napoli può fare bene, bisogna essere pronti dal primo minuto. A ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 25 luglio 2022) Gohkan, centrocampista svizzero ed ex giocatore del, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L’ex giocatori dei partenopei è attualmente un giocatore dell’Adana Demirspor e farà parte dell’amichevole che andrà in scena mercoledì 27 luglio allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.Diversi i punti toccati da: risaltono su tutte le parole al miele dedicate a, ale ai suoi tifosi. Di seguito le sue dichiarazioni: Sul: “È una squadra giovane, nuova si può. Tutti quelli con cui ho giocato sono andati via, hanno deciso così e bisogna rispettare le scelte. Questo giovanepuò fare bene, bisogna essere pronti dal primo minuto. A ...

Profilo3Marco : RT @CorSport: #Mertens dice addio al #Napoli e #Inler scrive: “Per sempre un napoletano” - CorSport : #Mertens dice addio al #Napoli e #Inler scrive: “Per sempre un napoletano” - CagiaDias : RT @napolitown: Un “pezzente” che non vincerà mai niente che ha vinto 2 coppa italia e 1 supercoppa, che ci ha portato Hamsik, Callejon, Hi… - nikkolacch : RT @napolitown: Un “pezzente” che non vincerà mai niente che ha vinto 2 coppa italia e 1 supercoppa, che ci ha portato Hamsik, Callejon, Hi… - ThePicchio1976 : RT @napolitown: Un “pezzente” che non vincerà mai niente che ha vinto 2 coppa italia e 1 supercoppa, che ci ha portato Hamsik, Callejon, Hi… -