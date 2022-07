Gelbison | ingaggiato il difensore Simone Bonalumi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Vallo della Lucania (Sa) – Ancora un innesto di spessore per la rosa della. A irrobustire la difesa della squadra di mister Esposito arriva. Il giocatore proverà a mettere a disposizione la sua lunga esperienza in Lega Pro al servizio della neopromossa compagine campana.arriva dal Giana Ermino, in Serie C, dove è stato tra i protagonisti in campo nelle ultime stagioni. Ora è pronto ad indossare la maglia dellae ad iniziare una nuova fase della sua carriera professionale. ”È un’emozione essere in questa società nel momento storico dell’esordio in Lega Pro – ha affermato il nuovo– darò il mio contributo per far sì che si possa realizzare qualcosa di importante. Voglio ringraziare per questa ...