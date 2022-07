Dove vedere Napoli Adana

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 25 luglio 2022) in tv? La partita tra ile l’Demirspor, in programma allo stadio Patini di Castel di Sangro alle ore 20:30 di mercoledì 27 luglio sarà disponibile sul canale 251 del satellitare di Sky Sport. Il match sarà visibile in esclusiva in pay per view, al costo di 9,99 euro