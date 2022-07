Cani eroi a Palinuro, Dylan e Vita salvano la vita a 5 ragazzi caduti in mare (Di lunedì 25 luglio 2022) Affonda il pedalò, i Cani bagnino salvano 5 ragazzi a Palinuro Salerno, 25 luglio 2022 " Un pedalò affonda in mare , cinque ragazzi cadono in acqua e rischiano di annegare. È stato il tempestivo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Affonda il pedalò, ibagninoSalerno, 25 luglio 2022 " Un pedalò affonda in, cinquecadono in acqua e rischiano di annegare. È stato il tempestivo ...

IlSedutomulo : Affonda pedalò, #cani bagnino salvano cinque ragazzi a #Palinuro Eroi i due golden Dylan e Vita. #animaLi… - gazzettaparma : Nel Cilento, 'eroi' i due golden Dylan e Vita - ReEurode : non aveva esitato “gettare in preda all'Ade molte vite gagliarde d'eroi, facendone il bottino dei cani e di tutti g… - CarlottaSabati3 : @HuffPostItalia Ma quali eroi ! Quelli che hanno bisogno di un protocollo per curare oppure si nascondono come sorc… - Bangaloreeee : @HuffPostItalia Gli eroi che non ti curano se non ti sei sparato 3/4 dosi di siero inutile? Non sono eroi sono CRIM… -