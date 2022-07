Calciomercato | Granada Ecco Callejon | torna in Spagna dopo 9 anni

Il giocatore rientra in terra iberica dopo le esperienze con Napoli e Fiorentina.(SPAGNA) - "L'attaccante José Callejón è un nuovo giocatore delper la prossima stagione. Il calciatore arriva a parametro zero dalla Fiorentina". Lo ha reso noto lo stesso club spagnolo. Il giocatore, 35enne nato a Motril, torna così nella "sua" Spagna ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiCallejon al: i colpi ufficiali all'estero L'ex esterno viola, José Callejon, torna in Spagna: trovato l'accordo con il. Le ...Il giocatore rientra in terra iberica dopo le esperienze con Napoli e Fiorentina.GRANADA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'L'attaccante José Callejón è ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...