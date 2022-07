(Di lunedì 25 luglio 2022) . La notizia non farà di certo piacere a tutti i telespettatori Secondo gli spoiler spagnoli sulle nuove puntate della soap, ci sarà l’addio di Aurora, dopo la battaglia contro una grave malattia. Un colpo di scena che sarà il preludio ad altre svolte. E’ L'articolo proviene da Inews24.it.

SerieTvserie : Sei sorelle, anticipazioni puntate 25-29 luglio 2022 - AnnaMancini81 : Sei sorelle: le trame degli episodi dal 25 al 29 luglio 2022 - zazoomblog : Sei Sorelle anticipazioni: Joaquin viene denunciato da lei - #Sorelle #anticipazioni: #Joaquin - GuglielmoGrella : Dopo le anticipazioni dell'intervista a @ADeLaurentiis sulla radio lobotizzata, sono certo che il video di ieri è u… - telodogratis : Sei sorelle, le anticipazioni dal 25 al 29 luglio 2022 -

sorelle,puntata 25 luglio: Celia aggredita da Joaquin Ledella puntata disorelle del 25 luglio svelano che Celia viene brutalmente aggredita da Joaquin che ...Scopriamo tutte lesettimanali diSorelle dal 25 al 29 luglio 2022 . Un Posto al Sole: La Trama di oggi 25 luglio 2022 Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 luglio 2022 - ...Anticipazioni Sei Sorelle, che tragedia: muore uno dei protagonisti più amati. La notizia non farà di certo piacere a tutti i telespettatori ...Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 luglio ... dove sia nascosto suo marito Rodrigo e le lettere che ha ricevuto dall'uomo sono state confezionate per ingannarla. La ...