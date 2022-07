Allenamento Napoli | discorso di Spalletti alla squadra | presente anche Osimhen!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 25 luglio 2022) Terzo giorno di ritiro per ilche è in campo questa mattina per la prima sessione giornaliera di allenamenti. Gli azzurri si stanno preparando con Lucianoper l’avvio del campionato del 15 agosto con la partita con il Verona ed attendono mercoledì per il primo test stagionale contro unainternazionale. Si tratta dell’Adana Demirsport,turca che milita nel massimo campionato. FOTO: Castel di Sangro Nella giornata di ieri uno spiacevole avvenimento aveva visto protagonista Victor Osimhen, che è stato invitato dall’allenatore ad abbandonare il campo prematuramente per qualche protesta di troppo. Non c’è nulla di cuirmarsi, com’è stato chiarito poida Anguissa sui social: semplici discussioni tra compagni diche ...