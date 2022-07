Allegri si innamora di un esterno | assalto a un grande rivale

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 25 luglio 2022) La Juve cercherà con Maxdi tornare a lottare per lo Scudetto, con i bianconeri che stanno cercando uncolpo in fascia. Non vi è alcun dubbio che la Juventus sarà tra le principali candidate al titolo per il prossimo campionato, ma Massimilianosa benissimo che questa rosa non può essere ancora considerata pienamente competitiva, per questo motivo sta cercando in tutti i modi di poter dare dei consigli che possano essere quanto più utili possibili alla società. LaPresseIn questi anni la volontà della Juventus è stata sicuramente quella di poter tornare a essere competitiva, sapendo benissimo che il ciclo di nove campionati consecutivi sarebbe destinato drammaticamente a finire, ma nessuno si aspettava un crollo cosiddetto verticale. Si pensava infatti che il tutto sarebbe stato decisamente molto più graduale, non ...