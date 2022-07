Allegri in gol scalzo da posizione impossibile: l’allenatore regala spettacolo con McKennie e Vlahovic | VIDEO (Di lunedì 25 luglio 2022) La Juventus è sicuramente una delle principali candidate alla vittoria dello scudetto. La dirigenza si è scatenata sul fronte calciomercato con gli arrivi di calciatori in grado di fare la differenza: Pogba e Di Maria non hanno bisogno di presentazioni, in difesa è stato piazzato il colpo Bremer come sostituto di de Ligt. La squadra continua la preparazione negli USA e l’ultima amichevole ha fornito già indicazioni. I più positivi sono stati proprio Di Maria e Pogba. Allegri non può permettersi un altro passo falso, la squadra è adesso veramente competitiva. E’ stato diffuso un VIDEO dall’allenamento della Juventus che mostra la sfida dai tiri impossibili, i primi protagonisti sono stati McKennie e Vlahovic. Poi si intromette Allegri: l’allenatore sfila calze e scarpini, il serbo è ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 25 luglio 2022) La Juventus è sicuramente una delle principali candidate alla vittoria dello scudetto. La dirigenza si è scatenata sul fronte calciomercato con gli arrivi di calciatori in grado di fare la differenza: Pogba e Di Maria non hanno bisogno di presentazioni, in difesa è stato piazzato il colpo Bremer come sostituto di de Ligt. La squadra continua la preparazione negli USA e l’ultima amichevole ha fornito già indicazioni. I più positivi sono stati proprio Di Maria e Pogba.non può permettersi un altro passo falso, la squadra è adesso veramente competitiva. E’ stato diffuso undall’allenamento della Juventus che mostra la sfida dai tiri impossibili, i primi protagonisti sono stati. Poi si intromettesfila calze e scarpini, il serbo è ...

