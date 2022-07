Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 luglio 2022)DEL 23 LUGLIOORE 10.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA AURELIA AUTO IN FILA DALL ‘USCITA SELVA CANDITA IN CARREGGIATA OPPOSTA IN INTERNA INCOLONNAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE TRA GLI SVINCOLI LANINA E LAURENTINA CODE MA QUI PER TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ALTEZZA BIVIO CON TORRIMPIETRA PER CHI VIAGGIA VERSO LADISPOLI MENTRE SI RALLENTA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA SPOSTIAMOCI A SUD CODE SULLA VIA APPIA ALTEZZA LOCALITA PONTALTO VERSO TERRACINA SCENDIAMO PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI SULLA DOMIZIANA TRA SVINCOLO CON LA REGIONALE AUSONIA E FORMIA CENTRO VERSO QUEST UTIMA DIREZIONE RICORDIAMO è IN ...