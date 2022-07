Traffico Roma del 24-07-2022 ore 14:30 (Di domenica 24 luglio 2022) Luceverde Roma e ritrovati in studio Tiziana rimondi poco il Traffico sulla principale rete viaria della capitale nella periferia Ovest un incendio sei interessando un’area tra via di Selva Candida e via Forno Saraceno è in corso un intervento dei vigili del fuoco possibili chiusure seconda serata per Jovanotti sul litorale di Marina di Cerveteri già dal pomeriggio inevitabili ripercussioni sull’Aurelia è lungo Roma Civitavecchia e all’uscita autostradale di Cerveteri Ladispoli e di Santa Marinella e come ogni domenica ad agevolare gli spostamenti o Stop dei mezzi pesanti quelli superiori alle 7 tonnellate e mezza fermi alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge per quanto riguarda i trasporti fino al 4 settembre sulla linea fl4 il servizio ferroviario Sara sospeso per lavo e ci saranno bussa al posto dei treni ... Leggi su romadailynews (Di domenica 24 luglio 2022) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana rimondi poco ilsulla principale rete viaria della capitale nella periferia Ovest un incendio sei interessando un’area tra via di Selva Candida e via Forno Saraceno è in corso un intervento dei vigili del fuoco possibili chiusure seconda serata per Jovanotti sul litorale di Marina di Cerveteri già dal pomeriggio inevitabili ripercussioni sull’Aurelia è lungoCivitavecchia e all’uscita autostradale di Cerveteri Ladispoli e di Santa Marinella e come ogni domenica ad agevolare gli spostamenti o Stop dei mezzi pesanti quelli superiori alle 7 tonnellate e mezza fermi alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge per quanto riguarda i trasporti fino al 4 settembre sulla linea fl4 il servizio ferroviario Sara sospeso per lavo e ci saranno bussa al posto dei treni ...

