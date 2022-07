Tour de France 2022 | tutte le classifiche | Wout Van Aert vince la graduatoria a punti

Eurosport_IT : IL TOUR DE FRANCE È DI JONAS VINGEGAARD! Il corridore della Jumbo-Visma festeggia a Parigi: è il secondo danese a… - Eurosport_IT : 'Da bambina i miei genitori mi hanno portata al Tour, ora posso correrlo anche io, è meraviglioso' Dal 24 al 31 lu… - Eurosport_IT : Prima maglia gialla al Tour de France Femmes per Lorena Wiebes, e via con le emozioni ??????????? #EurosportCICLISMO… - ABlackSwan9 : RT @Eurosport_IT: IL TOUR DE FRANCE È DI JONAS VINGEGAARD! Il corridore della Jumbo-Visma festeggia a Parigi: è il secondo danese a vincer… - ILMONDO56028347 : #TourDeFrance: il Grande Ricciolo è di #Visegaard -

Il danese Jonas Vingegaard vince l'edizione 109 delcon 3'34' sullo sloveno Tadej Pogacar e 8'13' sul britannico Geraint Thomas. E vogliamo parlare dell'attacco di Tadej Pogacar a 6 km dall'...Velocità altissime anche in quest'ultima tappa delde2022: la volata finale sui Campi Elisi è dominata in lungo e in largo da Jasper Philipsen che agguanta il secondo successo parziale in questa Grande Boucle. Scenario consueto nella ...Poi, travolto dalle emozioni, si è trasformato in una fontana di lacrime: per la sua vittoria e per il trionfo del compagno e capitano Jonas Vingegaard. Lo ha aspettato al traguardo con la moglie e la ...La ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2022, caratterizzata dal tracciato parigino La Defense Arena-Champs Elysees della lunghezza di 116 chilometri, ha visto la vittoria del belga Jasper ...