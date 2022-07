Stray piace sia agli umani che ai felini: il cyberpunk conquista tutti (Di domenica 24 luglio 2022) Il fenomeno del momento è indubbiamente la nuova iterazione di Annapurna Interactive. L’indie con protagonista il felino in un mondo cyberpunk sta facendo parlare di se anche per via del suo effetto nei confronti… dei gatti. Stray conquista tutti – 22722 www.computermagazine.itCom’era? I gatti conquisteranno il mondo? Non siamo ancora giunti a quel – sempre più – probabile avvenimento, ma possiamo dirvi che Stray ha conquistato il mondo dei videogiochi. L’ultima avventura di Annapurna Interactive si sta contraddistinguendo per la sua anima felina, che strizza l’occhio a produzioni del calibro di cyberpunk 2077 e che ci mette nei panni di un micio. L’obbiettivo del gioco? Districarsi per i vicoli bui contrastati dai neon colorati di una città immaginaria, in un futuro ... Leggi su computermagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Il fenomeno del momento è indubbiamente la nuova iterazione di Annapurna Interactive. L’indie con protagonista il felino in un mondosta facendo parlare di se anche per via del suo effetto nei confronti… dei gatti.– 22722 www.computermagazine.itCom’era? I gatti conquisteranno il mondo? Non siamo ancora giunti a quel – sempre più – probabile avvenimento, ma possiamo dirvi chehato il mondo dei videogiochi. L’ultima avventura di Annapurna Interactive si sta contraddistinguendo per la sua anima felina, che strizza l’occhio a produzioni del calibro di2077 e che ci mette nei panni di un micio. L’obbiettivo del gioco? Districarsi per i vicoli bui contrastati dai neon colorati di una città immaginaria, in un futuro ...

