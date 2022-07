Rescissione e colpo di scena | Napoli | pronto un portiere a sorpresa

Così Tiago Pinto l'ha convinto Clausola o non clausola E quali dettagli Ildella settimana (o uno dei, visto quanto si è spostato in questi giorni) lascia ancora parlare tanto di sé: Paulo ...Casarano, le prime parole di Massimiliano Marsili in rossoblù Dopo essersi liberato dal Taranto tramiteconsensuale, Marsili ha stretto l'accordo assieme al Casarano, fortemente voluto ...Trivenetogoal news: Altro colpo per il Pordenone, che prende Amedeo Benedetti dal Cittadella. Per l'esterno contratto biennale ...Pesante colpo alla Ryder Cup 2023. Ora è ufficiale: Henrik Stenson è stato sollevato dall'incarico di capitano del team Europe verso la sfida agli Usa in programma a Roma il prossimo anno e si apprest ...