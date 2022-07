Napoli, Juan Jesus: «Il nostro destino si costruisce qui, ora» (Di domenica 24 luglio 2022) Le parole di Juan Jesus dall’allenamento del Napoli: «Le fondamenta della nostra stagione dipendono anche da questi primi allenamenti» Juan Jesus ha commentato i primi allenamenti del Napoli in vista della stagione. Di seguito il suo messaggio su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Jesus (@Juan05Jesus) «Il nostro destino si costruisce qui, ora. Le fondamenta della nostra stagione dipendono anche da questi primi allenamenti. Dalla fatica e dalla stanchezza. Non sono giorni normali perchè qui comincia la nostra storia. Come finirà nessuno lo puó sapere, ma quel che conta è lasciare ogni ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Le parole didall’allenamento del: «Le fondamenta della nostra stagione dipendono anche da questi primi allenamenti»ha commentato i primi allenamenti delin vista della stagione. Di seguito il suo messaggio su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@05) «Ilsiqui, ora. Le fondamenta della nostra stagione dipendono anche da questi primi allenamenti. Dalla fatica e dalla stanchezza. Non sono giorni normali perchè qui comincia la nostra storia. Come finirà nessuno lo puó sapere, ma quel che conta è lasciare ogni ...

