Manuela Arcuri sposa | l' attrice convola a nozze con Giovanni Di Gianfrancesco

infoitcultura : Manuela Arcuri, matrimonio blindato con Giovanni Di Gianfrancesco - infoitcultura : Manuela Arcuri, matrimonio blindato sul lago di Bracciano con Giovanni Di Gianfrancesco - FilippoMariaMa1 : @EnricoLetta Mi fa rimpiangere le repliche estive persino delle fiction con Manuela Arcuri...post simili a quelli d… - thexeon81 : Manuela Arcuri, il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco: chi è il marito, la prima foto delle nozze - andreastoolbox : #Manuela Arcuri, matrimonio blindato con Giovanni Di Gianfrancesco: ecco l'unica foto (e si vede l'abito) -

sposa, la cerimonia a Bracciano Quello trae Giovanni Di Gianfrancesco è stato in realtà il secondo matrimonio. I due si erano già sposati in gran segreto a Las Vegas anni fa. ...Lo scatto rubato L'unica foto dinel suo giorno più bello arriva dal dentista dei vip Emanuele Puzzilli , ma è abbastanza per poter dare un'occhiata al look scelto dall'attrice per il ...Pubblicata per errore sui social una foto del matrimonio di Manuela Arcuri che si è sposata al Castello Odescalchi con il partner di lunga data Giovanni Di Gianfrancesco.Verissimo, Manuela Arcuri svela un segreto: 'Mi sono sposata con Giovanni, Matrimonio a Las Vegas'. Tanti gli invitati vip, a partire dai testimoni Giovanni Malagò, presidente del Coni, e il produttor ...